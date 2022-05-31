За сутки в Лисичанске погибли по меньшей мере два человека, повреждены десятки домов в Луганской области

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграммах.

По его данным, за сутки 30 мая в Лисичанске погибли по меньшей мере два человека: попавший под обстрел россиян французский журналист, когда ехал снимать сюжет об эвакуации, а еще один мужчина, тело которого нашли возле дома в районе Пролетарского моста.

Кроме того, невозможно оценить количество жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики, добавил Гайдай.

"Наверное, многие из нас с возмущением просматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном, это постановочные сцены. Оставшиеся в городе тысячи боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче", - отметил он.

За сутки 30 мая в Северодонецке повреждены 12 домов, в Лисичанске – 12 и общепит, в Горном – девять и детский сад, в Тошковке, которую россияне штурмуют, – по меньшей мере шесть, в Нирково, Викторовке, Николаевке – в общей сложности шесть, свидетельствуют данные ОВА.

Россия сосредоточилась на установлении контроля над городом Северодонецк.

"Штурмуют, но не имеют успеха, в районах Золотого, Камышевахи, Почечного, боевые действия там продолжаются. За минувшие сутки на фронте региона отбиты восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля ", – отметил Сергей Гайдай.

Он добавил, что ВСУ сбили крылатую ракету Х-59МК.

Напомним, Генштаб констатирует попытки России закрепиться на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск противник перебросил с территории Российской Федерации в определенные районы боеприпасы и технику.