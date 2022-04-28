За сутки в Ласточкино Донецкой области в результате российских обстрелов повреждено 27 домов, три из них получили прямое попадание снарядов
В течение 27 апреля в Ласточкино Донецкой области российские обстрелы повредили 27 домов, людей продолжают эвакуировать в более безопасные области и завозят гумпомощь
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке .
"27 домов только в одном небольшом поселке Ласточкино Очеретинской громады повредили россияне вчерашними обстрелами. Три из этих домов подверглись прямому попаданию снарядов", - подчеркнул он.
Местные власти продолжают постоянную эвакуацию людей, завозят гумпомощь оставшимся в Донецкой области. Также восстанавливают поврежденные оккупантами электросети, газопроводы и водопроводы. По словам Павла Кириленко, важно, чтобы как можно больше людей выехали с линии фронта и Донбасса, ведь боевые действия продолжаются.
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