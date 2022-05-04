За сутки в Киевской области обнаружили 20 тел убитых россиянами мирных жителей

Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме.



По словам начальника полиции Киевщины Андрея Небитова, по состоянию на 4 мая правоохранители обнаружили и осмотрели 1235 тел мирных жителей, личности 282 погибших не установлены. За сутки 3 апреля было обнаружено 20 тел убитых оккупантами людей.



Андрей Небитов отметил, что со многими гражданскими нет связи, потому что россияне депортировали их из Украины. Он призвал сразу сообщать в полицию о пропавших без вести родных и знакомых.

По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1202 тела гражданских граждан, убитых российскими военными.

По состоянию на 3 мая в Ирпене обнаружили тела 290 гражданских жителей, опознаны только 185 человек.

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