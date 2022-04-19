За сутки в Киевской области обезвредили 508 взрывоопасных предметов, - глава ОВА
За прошедшие сутки, 18 апреля, в Киевской области специалисты обезвредили 508 взрывоопасных предметов, а всего за все время - 16 501
Об этом сообщил глава ОВА Алексей Павлюк.
"Непосредственно за прошедшие сутки спасатели обследовали следующие населенные пункты: Бучанского района: Горенка, Немешаево, Микуличи, Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, Галинка, Бородянка, Качалы, Старая Буда, Новая Буда, Загальцы, Майдановка, Новая Плотина, Довга. Броварского района: Русановка, Михайловка, Победа, Богдановка, Залесье, Скибин, Большая Дымерка. Вышгородского района: Козаровичи, Иванков, Дымер, Катюжанка, Рудня, Тальская, Феневичи, Поталиевка, Дымарка, Красиловка, Старые Соколы, Потоки, Ковал написал Павлюк и добавил, что работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов продолжаются.
- Отметим, что в Киевской области за 16 апреля пиротехники обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов
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