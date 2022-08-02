За сутки в Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов

Об этом во время телемарафона рассказал временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВ Дмитрий Бутрий.

"На сегодняшний день официально уже подтверждены 53 населенных пункта, которые уволены. Мы предоставляем эту информацию исключительно, когда она согласована с Генеральным штабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия, в том числе разминирование", — сказал Бутрий.

Вчера, 1 августа, Бутрий сообщал о 46 освобожденных населенных пунктах в Херсонской области. Большинство из них – на севере области, вблизи границ Днепропетровщины. Также освобождены несколько поселков, граничащих с Николаевской областью.

Названия освобожденных населенных пунктов не сообщают. Глава ОВА пока не рекомендует местным жителям возвращаться на освободившиеся территории.

Напомним, в Херсонской области оккупанты под искусственным дымовым занавесом взорвали собственный поезд.

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