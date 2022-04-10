За сутки в Харьковской области российские оккупанты убили 10 гражданских, среди погибших есть ребенок, – председатель ОВА
В результате обстрелов Харьковской области в воскресенье 10 апреля, погибли 10 человек, среди которых один ребенок. Еще 11 человек пострадали
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Россияне снова атакуют мирное население. Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах", – заявил он.
В результате обстрелов погибли 10 человек, среди которых один ребенок. Еще 11 человек получили ранения. По словам Синегубова, горячей точкой в области остается город Изюм.
"Там наша армия имеет успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области", - отметил он.
Глава ОВА добавил, что на сегодня оснований для массовой эвакуации жителей Харькова нет.
- В то же время Генштаб допускает активизацию боев за Харьков, который оккупанты продолжают частично блокировать.
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