За сутки в Харьковской области российские оккупанты убили 10 гражданских, среди погибших есть ребенок, – председатель ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



"Россияне снова атакуют мирное население. Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах", – заявил он.



В результате обстрелов погибли 10 человек, среди которых один ребенок. Еще 11 человек получили ранения. По словам Синегубова, горячей точкой в области остается город Изюм.



"Там наша армия имеет успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области", - отметил он.



Глава ОВА добавил, что на сегодня оснований для массовой эвакуации жителей Харькова нет.

В то же время Генштаб допускает активизацию боев за Харьков, который оккупанты продолжают частично блокировать.