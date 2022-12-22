За сутки в Харьковской области на российских взрывчатках подорвались два человека
22 декабря на взрывных устройствах армии России подорвались два человека - в Изюме и Чугуевском районе Харьковской области
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
От оставленных россиянами мин и неразорванных боеприпасов в области пострадали два человека.
"Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист", – пишет Синегубов.
Сообщается, что его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Также от взрыва в Изюме получил ранение 39-летний местный житель, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома.
Глава Харьковщины призвал не трогать подозрительные предметы и сразу обращаться в полицию или ГСЧС.
Кроме того, в течение суток рашисты били по населенным пунктам Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, вблизи границы и линии столкновения.
"В Купянске в результате вражеских обстрелов произошел пожар в административном здании гражданского предприятия. Без пострадавших", - добавил Синегубов.
Вчера, 22 декабря, мы сообщали, что в Печенежской общине Харьковской области в результате взрыва мины армии РФ пострадал тракторист.
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