За сутки в Харьковской области на российских взрывчатках подорвались два человека

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

От оставленных россиянами мин и неразорванных боеприпасов в области пострадали два человека.

"Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист", – пишет Синегубов.

Сообщается, что его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Также от взрыва в Изюме получил ранение 39-летний местный житель, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома.

Глава Харьковщины призвал не трогать подозрительные предметы и сразу обращаться в полицию или ГСЧС.

Кроме того, в течение суток рашисты били по населенным пунктам Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, вблизи границы и линии столкновения.

"В Купянске в результате вражеских обстрелов произошел пожар в административном здании гражданского предприятия. Без пострадавших", - добавил Синегубов.

Вчера, 22 декабря, мы сообщали, что в Печенежской общине Харьковской области в результате взрыва мины армии РФ пострадал тракторист.

26 октября в Изюмском районе Харьковской области на противотанковой мини взорвался автомобиль ГСЧС.

13 ноября на деоккупированной территории Херсонщины на мини взорвался автомобиль с рабочими Укрзализныци, сообщают о шести пострадавших.

9 декабря, в лесах близ Заречного, Ровенской области, на мине взорвался прицеп трактора. Водитель и пассажир не пострадали.

14 декабря у границы с Беларусью на территории Киевской области разорвалась российская мина. Сообщается, что один человек пострадал.