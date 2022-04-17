За сутки в Харькове было 23 обстрела и ракетный удар. Погибли трое гражданских, 31 – ранены, - глава ОВА

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"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО - обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, ХТЗ, Дергачах. И 1 ракетный удар", - говорится в сообщении.



Глава ОВА сообщил, что при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом взорвались 3 саперов, еще 4 травмировались.



"В общем, за сутки в результате обстрелов россиян ранены 31 человек, из них - 4 детей. Погибли - 3 гражданских. Враг не может подступиться в Харьков, наши ВСУ держат крепко позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов" , – добавил Синегубов.



Руководитель области в очередной раз призвал жителей области без необходимости не находиться на улицах.

Напомним, глава Харьковской ОВА призвал население Изюмского направления эвакуироваться.