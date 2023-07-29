За сутки в Греции возник 51 новый лесной пожар

Об этом пишет Ekathimerini.

В своем последнем отчете пожарная служба сообщила, что большинство новых пожаров было ликвидировано сразу на начальных стадиях.

Большой контингент наземных пожарных все еще работает на острове Родос и в северо-восточной Ахайе, на Пелопоннесе, где производится сброс воды с воздуха.

На северо-востоке Корфу большой контингент также занимается ликвидацией пожаров с помощью 4 самолетов и 2 вертолетов.

Жара и пожары в Греции

23 июля сообщалось, что на острове Родос в Греции из-за рекордной жары по всей Европе бушуют лесные пожары. Около 3,5 тыс. человек были эвакуированы из домов и гостиниц.

В тот же день в греческом городе Гитео зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.

25 июля на одном из крупнейших островов Греции Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет. Оба пилота погибли.

По состоянию на среду, 26 июля, в результате масштабных лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере три человека. Власти страны призывают жителей быть готовыми к тяжелым дням борьбы со стихией впереди.