За сутки в Греции возник 51 новый лесной пожар
За последние сутки пожарные Греции активно ликвидировали 51 новый лесной пожар, что привело к росту общего количества пожаров в стране до 96
Об этом пишет Ekathimerini.
В своем последнем отчете пожарная служба сообщила, что большинство новых пожаров было ликвидировано сразу на начальных стадиях.
Большой контингент наземных пожарных все еще работает на острове Родос и в северо-восточной Ахайе, на Пелопоннесе, где производится сброс воды с воздуха.
На северо-востоке Корфу большой контингент также занимается ликвидацией пожаров с помощью 4 самолетов и 2 вертолетов.
Жара и пожары в Греции
23 июля сообщалось, что на острове Родос в Греции из-за рекордной жары по всей Европе бушуют лесные пожары. Около 3,5 тыс. человек были эвакуированы из домов и гостиниц.
В тот же день в греческом городе Гитео зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.
25 июля на одном из крупнейших островов Греции Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет. Оба пилота погибли.
По состоянию на среду, 26 июля, в результате масштабных лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере три человека. Власти страны призывают жителей быть готовыми к тяжелым дням борьбы со стихией впереди.
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