За сутки в Донецкой области российские войска убили мирного жителя

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

Через сутки 11 января россияне убили мирного жителя в селе Парасковеевка Бахмутского района Донецкой области.

Всего с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 до утра 12 января 2023 в Донецкой области в результате действий рашистов погибло 1297 украинцев. По меньшей мере 2840 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.

В течение 9 января российские войска убили двоих и ранили четырех жителей Невской Луганской области. Также ранения получили четверо мирных жителей Бахмута и двое из пгт Кураховка Донецкой области.

Днем 11 января российские захватчики обстреляли город Курахово Донецкой области. В результате повреждения нанесены домам мирных жителей, админздания и предприятию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb