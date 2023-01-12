За сутки в Донецкой области российские войска убили мирного жителя
11 января в результате военных действий российских захватчиков на территории Донецкой области погиб мирный житель Парасковеевки
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
Через сутки 11 января россияне убили мирного жителя в селе Парасковеевка Бахмутского района Донецкой области.
Всего с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 до утра 12 января 2023 в Донецкой области в результате действий рашистов погибло 1297 украинцев. По меньшей мере 2840 получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.
- В течение 9 января российские войска убили двоих и ранили четырех жителей Невской Луганской области. Также ранения получили четверо мирных жителей Бахмута и двое из пгт Кураховка Донецкой области.
- Днем 11 января российские захватчики обстреляли город Курахово Донецкой области. В результате повреждения нанесены домам мирных жителей, админздания и предприятию.
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