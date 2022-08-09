Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"За 8 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: во Временном Яру, Новоселовке Первой и Марьинке", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов 19 человек ранены.

В настоящее время точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

"Россия убивает гражданских! За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул Кириленко.

За сутки, 7 августа, в результате атаки рашистов на Донетчине погибли 5 мирных жителей, еще 17 получили ранения.

Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на вторник, 9 августа. Проезд в нем бесплатный.

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