За сутки в Донецкой области рашисты убили трех мирных жителей, еще 19 - ранены
8 августа от обстрелов российских захватчиков погибли три мирных жителя, также ранены еще 19 человек
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"За 8 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: во Временном Яру, Новоселовке Первой и Марьинке", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов 19 человек ранены.
В настоящее время точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
"Россия убивает гражданских! За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул Кириленко.
- За сутки, 7 августа, в результате атаки рашистов на Донетчине погибли 5 мирных жителей, еще 17 получили ранения.
- Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на вторник, 9 августа. Проезд в нем бесплатный.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.6
Покупка 38.6Продажа 39.45
-
EUR
Покупка 38.97Продажа 40
- Актуальное
- Важное