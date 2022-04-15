За сутки в Донецкой области погибли 3 гражданских, ранены 7, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Глава Донецкой области также отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе - до сих пор невозможно уточнить.



"Россия убивает гражданских! 14 апреля в результате российских обстрелов и авиаударов в Донецкой области погибли еще 3 гражданских, ранены 7. Кроме того, удалось уточнить информацию об одном раненом в Волновахе, однако общее количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить пока невозможно. Каждый военный преступник будет наказан!", - подчеркнул Кириленко.





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