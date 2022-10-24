За сутки в Донецкой области от рук оккупантов погибли 6 гражданских

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем телеграмме .

В сообщении говорится, что трое погибших проживали в Курдюмовке, двое – в Великой Новоселке и еще один в Бахмуте.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1985 человек, ранены 2465. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых установить пока невозможно.

23 октября россияне нанесли 20 ударов по Донбасу, среди раненых есть дети.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb