За сутки в Донецкой области от рук оккупантов погибли 6 гражданских
За сутки, 23 октября, в Донецкой области от рук оккупантов погибли 6 гражданских, еще 5 получили ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем телеграмме .
В сообщении говорится, что трое погибших проживали в Курдюмовке, двое – в Великой Новоселке и еще один в Бахмуте.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1985 человек, ранены 2465. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых установить пока невозможно.
- 23 октября россияне нанесли 20 ударов по Донбасу, среди раненых есть дети.
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