Об этом пишет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

Погибший проживал в Краматорске.

9 человек были ранены в Краматорске, двое – в Константиновке. В Звановке ранения получили двое, Во Временном Яру, Пречистовке и Колодце - по одному человеку.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибло 1411 человек, а было ранено 3199. Это без учета Мариуполя и Волновахи, ведь точное количество жертв там установить невозможно.