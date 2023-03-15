За сутки в Донецкой области от действий вражеских войск погиб один человек, ранены 16 местных жителей
За сутки, 14 марта, в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще 16 получили ранения
Об этом пишет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
Погибший проживал в Краматорске.
9 человек были ранены в Краматорске, двое – в Константиновке. В Звановке ранения получили двое, Во Временном Яру, Пречистовке и Колодце - по одному человеку.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибло 1411 человек, а было ранено 3199. Это без учета Мариуполя и Волновахи, ведь точное количество жертв там установить невозможно.
- Утром 14 марта российская армия нанесла ракетный удар по центру Краматорска, в результате чего один человек погиб, по меньшей мере 9 получили ранения.
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