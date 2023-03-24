За сутки в Донецкой области армия РФ убила трех жителей, пятеро получили ранения
За минувшие сутки, 23 марта, в результате военных действий российской армии трое жителей мирных населенных пунктов Донецкой области погибли, пятеро получили ранения
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.
В четверг россияне убили двух украинцев в городе Константиновка и еще двоих ранили.
Также в результате действий военных РФ один человек погиб в городе Часов Яр Донецкой области, один - получил ранения.
Сообщается еще о двух раненых в Торецке и Авдеевке.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погибло 1429 мирных жителей, 3258 получили ранения различных степеней тяжести.
- На протяжении суток российская армия атаковала Донбасс, повреждены дома и предприятие. От вооруженной агрессии РФ 21 марта погибли 4 человека, 5 получили ранения.
- За сутки 22 марта российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области, по меньшей мере четверо потерпели поражение разной степени тяжести.
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