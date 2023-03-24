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Главная война с Россией За сутки в Донецкой области армия РФ убила трех жителей, пятеро получили ранения

За сутки в Донецкой области армия РФ убила трех жителей, пятеро получили ранения

24 мартa, 2023 пятница
08:18
война с Россией

За минувшие сутки, 23 марта, в результате военных действий российской армии трое жителей мирных населенных пунктов Донецкой области погибли, пятеро получили ранения

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

В четверг россияне убили двух украинцев в городе Константиновка и еще двоих ранили.

Также в результате действий военных РФ один человек погиб в городе Часов Яр Донецкой области, один - получил ранения.

Сообщается еще о двух раненых в Торецке и Авдеевке.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погибло 1429 мирных жителей, 3258 получили ранения различных степеней тяжести.

  • На протяжении суток российская армия атаковала Донбасс, повреждены дома и предприятие. От вооруженной агрессии РФ 21 марта погибли 4 человека, 5 получили ранения.
  • За сутки 22 марта российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области, по меньшей мере четверо потерпели поражение разной степени тяжести.
Донетчина
Авдеевка
Константиновка
воєнні злочини Росії
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