Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

В четверг россияне убили двух украинцев в городе Константиновка и еще двоих ранили.

Также в результате действий военных РФ один человек погиб в городе Часов Яр Донецкой области, один - получил ранения.

Сообщается еще о двух раненых в Торецке и Авдеевке.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погибло 1429 мирных жителей, 3258 получили ранения различных степеней тяжести.