Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

15 марта россияне убили жителя и ранили еще одного человека в городе Бахмут.

Также в городе Константиновка Донецкой области в результате обстрелов рашистов пострадали 10 человек.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территории Донецкой области погибли 1412 мирных жителей и 3210 получили ранения разной степени тяжести.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.