За сутки в Донецкой области армия РФ убила мирного жителя, пострадало 11 человек
За минувшие сутки, 15 марта, в Бахмуте в Донецкой области российские войска убили мирного жителя, всего в области пострадало 11 человек
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
15 марта россияне убили жителя и ранили еще одного человека в городе Бахмут.
Также в городе Константиновка Донецкой области в результате обстрелов рашистов пострадали 10 человек.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе невозможно.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территории Донецкой области погибли 1412 мирных жителей и 3210 получили ранения разной степени тяжести.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.
- 14 марта российская армия применила оружие с белым фосфором для атак вблизи Часова Яра Донецкой области.
- За сутки, 14 марта, в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще 16 получили ранения.
- По состоянию на 15 марта на территории города Бахмут Донецкой области оставалось около 3 тысяч мирных жителей, среди них 33 ребенка.
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