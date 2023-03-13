За сутки в Донецкой области армия РФ ранила семерых мирных жителей

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

12 марта россияне ранили семерых жителей Донбасса. В частности, в Бахмуте пострадали четверо мирных жителей. Также в городе Красногоровка два человека и один в Константиновке.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1407 жителей, не менее 3169 получили ранения разной степени тяжести.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.