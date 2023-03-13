За сутки в Донецкой области армия РФ ранила семерых мирных жителей
За минувшие сутки в результате военных действий российских войск пострадали не менее семи жителей населенных пунктов Донецкой области
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
12 марта россияне ранили семерых жителей Донбасса. В частности, в Бахмуте пострадали четверо мирных жителей. Также в городе Красногоровка два человека и один в Константиновке.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1407 жителей, не менее 3169 получили ранения разной степени тяжести.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.
- В четверг, 9 марта, в результате действий армии России на территории Донецкой области один мирный житель погиб , двое получили ранения.
- 10 марта на протяжении суток россияне били по Донетчине: повреждены многоэтажки, линии электропередачи, два человека погибли.
- Враг в Донецкую область доставляет поездами заключенных, среди них женщины, - сообщили в Генштабе.
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