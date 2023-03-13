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Главная война с Россией За сутки в Донецкой области армия РФ ранила семерых мирных жителей

За сутки в Донецкой области армия РФ ранила семерых мирных жителей

13 мартa, 2023 понедельник
08:26
война с Россией

За минувшие сутки в результате военных действий российских войск пострадали не менее семи жителей населенных пунктов Донецкой области

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

12 марта россияне ранили семерых жителей Донбасса. В частности, в Бахмуте пострадали четверо мирных жителей. Также в городе Красногоровка два человека и один в Константиновке.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1407 жителей, не менее 3169 получили ранения разной степени тяжести.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.

  • В четверг, 9 марта, в результате действий армии России на территории Донецкой области один мирный житель погиб , двое получили ранения.
  • 10 марта на протяжении суток россияне били по Донетчине: повреждены многоэтажки, линии электропередачи, два человека погибли.
  • Враг в Донецкую область доставляет поездами заключенных, среди них женщины, - сообщили в Генштабе.
Донетчина
оккупированные территории
Красногоровка
Бахмут
Константиновка
воєнні злочини Росії
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2023, понедельник
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