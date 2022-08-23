За сутки в Донецкой области армия РФ повредила 28 гражданских объектов: есть погибшие и раненые
Оккупанты в течение суток обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области. В результате разрушений гражданских объектов пострадали
Об этом 23 августа сообщила Национальная полиция Украины в телеграмме .
В течение 22 августа оккупанты нанесли удары ракетами, "ураганами", зенитно-ракетным комплексом "С-300" и артиллерией по мирному населению в Бахмуте, Авдовке, Горняке, Славянске, Торецке, Временном Яру, а также в Константинополе, Клищев. , Зайцево, Соколе.
В результате обстрелов были повреждены и разрушены 28 гражданских объектов. Среди них 16 жилых домов, склад с зерном, коксохимический завод и гаражи. Также были ранены люди. Есть погибшие.
Кроме того, за сутки из Донецкой области эвакуировали 569 человек. С начала обязательной эвакуации из области уже выехали более 9 тысяч человек. Среди них 1740 детей и 453 человека с инвалидностью
- 19 августа в результате вражеских обстрелов Краматорска были повреждены учебные заведения.
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