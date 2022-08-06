Об этом сообщил в телеграмме спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Продолжаем рубрику под названием - уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 7 складов БК и 2 российские базы", - сообщил Братчук.

Всего было уничтожено:

в Донецке – склад с боеприпасами;

Новая Каховка (Херсонская область) – база;

Чернобаевка – уточняется;

Олешковский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами и база;

Токмак (Запорожская область) – склад с боеприпасами;

Херсонский район – склад с боеприпасами;

Бериславский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами;

Токаровка (Херсонская область) – склад с боеприпасами;

Белозерский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами;

Макеевка (Донецкая область) – склад с боеприпасами.

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