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За сутки уничтожены 7 складов с боеприпасами и 2 базы российских оккупантов, - Братчуук

6 августа, 2022 суббота
02:39
война с Россией

За сутки, 5 августа, украинские защитники и защитницы уничтожили 7 складов с боеприпасами и 2 базы российских оккупантов

Об этом сообщил в телеграмме спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Продолжаем рубрику под названием - уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 7 складов БК и 2 российские базы", - сообщил Братчук.

Всего было уничтожено:

  • в Донецке – склад с боеприпасами;
  • Новая Каховка (Херсонская область) – база;
  • Чернобаевка – уточняется;
  • Олешковский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами и база;
  • Токмак (Запорожская область) – склад с боеприпасами;
  • Херсонский район – склад с боеприпасами;
  • Бериславский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами;
  • Токаровка (Херсонская область) – склад с боеприпасами;
  • Белозерский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами;
  • Макеевка (Донецкая область) – склад с боеприпасами.

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