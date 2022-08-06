За сутки уничтожены 7 складов с боеприпасами и 2 базы российских оккупантов, - Братчуук
За сутки, 5 августа, украинские защитники и защитницы уничтожили 7 складов с боеприпасами и 2 базы российских оккупантов
Об этом сообщил в телеграмме спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Продолжаем рубрику под названием - уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 7 складов БК и 2 российские базы", - сообщил Братчук.
Всего было уничтожено:
- в Донецке – склад с боеприпасами;
- Новая Каховка (Херсонская область) – база;
- Чернобаевка – уточняется;
- Олешковский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами и база;
- Токмак (Запорожская область) – склад с боеприпасами;
- Херсонский район – склад с боеприпасами;
- Бериславский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами;
- Токаровка (Херсонская область) – склад с боеприпасами;
- Белозерский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами;
- Макеевка (Донецкая область) – склад с боеприпасами.
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