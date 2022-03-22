За сутки уничтожены 1 самолет, 2 вертолета, 6 беспилотников и несколько ракет, - Воздушные силы ВСУ

Об этом идет речь в фейсбуке Командование Воздушных Сил, информирует Эспрессо.TV

"Помимо применения многих беспилотных летательных аппаратов противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты на разных направлениях", - сообщают военные.

Авиацией Воздушных Сил совершены десятки самолетов, с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплении техники рашистов.

"Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины сегодня уничтожены четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет (уточняется). ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников", - говорится в отчете.

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