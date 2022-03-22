За сутки уничтожены 1 самолет, 2 вертолета, 6 беспилотников и несколько ракет, - Воздушные силы ВСУ
21 марта российские окупанти пытались нарастить свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.
Об этом идет речь в фейсбуке Командование Воздушных Сил, информирует Эспрессо.TV
"Помимо применения многих беспилотных летательных аппаратов противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты на разных направлениях", - сообщают военные.
Авиацией Воздушных Сил совершены десятки самолетов, с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплении техники рашистов.
"Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины сегодня уничтожены четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет (уточняется). ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников", - говорится в отчете.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное