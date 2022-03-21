За сутки уничтожен 1 вражеский самолет, 4 БпЛА и 2 крылатые ракеты, - Воздушные силы ВСУ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. По большей части оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали БПЛА оккупантов, которых на разных направлениях сбиты четыре единицы, сбит один вражеский самолет рашистов и две крылатые ракеты. По наземным целям успешно отработала ударная авиация. Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе", - говорится в сообщении сил ВСУ.



В общей сложности за 25 суток полномасштабной войны ВСУ было уничтожено 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.

Напомним, в ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.