За сутки украинской Воздушные силы уничтожили 8 целей, в том числе беспилотник "Форпост" за $7 млн
В понедельник, 2 мая, противовоздушная оборона Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников, один из которых стоит 7 миллионов долларов.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"В течение суток 2 мая пилотируемая авиация оккупантов фактически не входила в зону действия украинского ПВО. В то же время противник продолжает наносить ракетные удары, наращивает в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотных летательных аппаратов, которые дают целеуказание артиллерии, осуществляют воздушную разведку и корректировку огня.
Накануне противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбиты восемь воздушных целей – один БПЛА "Форпост" и семь "Орлан-10". Стоит отметить, что "Форпост", сбитый подразделением ЗРВ воздушного командования "Юг", является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в 7 миллионов долларов.
Это лицензированная израильская копия БпЛА "Searcher" (в базовой версии способен производить разведку на высотах до 5 км в течение 16 часов с радиусом действия до 400 км-ред). По версии министерства обороны кафиров, в 2019 году все запчасти данного БПЛА прошли импортозамещение, было установлено российское программное обеспечение и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК. Ну, как вы уже догадались, "не имеющих аналогов"!", - говорится в сообщении.
Спикер ПСУ ВСУ подчеркнул, что авиация Воздушных сил продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе захватчиков разными видами вооружения.
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