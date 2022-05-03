За сутки украинской Воздушные силы уничтожили 8 целей, в том числе беспилотник "Форпост" за $7 млн

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В течение суток 2 мая пилотируемая авиация оккупантов фактически не входила в зону действия украинского ПВО. В то же время противник продолжает наносить ракетные удары, наращивает в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотных летательных аппаратов, которые дают целеуказание артиллерии, осуществляют воздушную разведку и корректировку огня.

Накануне противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбиты восемь воздушных целей – один БПЛА "Форпост" и семь "Орлан-10". Стоит отметить, что "Форпост", сбитый подразделением ЗРВ воздушного командования "Юг", является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в 7 миллионов долларов.

Это лицензированная израильская копия БпЛА "Searcher" (в базовой версии способен производить разведку на высотах до 5 км в течение 16 часов с радиусом действия до 400 км-ред). По версии министерства обороны кафиров, в 2019 году все запчасти данного БПЛА прошли импортозамещение, было установлено российское программное обеспечение и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК. Ну, как вы уже догадались, "не имеющих аналогов"!", - говорится в сообщении.

Спикер ПСУ ВСУ подчеркнул, что авиация Воздушных сил продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе захватчиков разными видами вооружения.

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