За сутки украинское войско сбило 6 ракет и 5 "шахедов"
В течение 17 ноября украинские Силы обороны сбили 4 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 беспилотников
Об этом пишет Генштаб ВСУ в утреннем своде 18 ноября.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов.
"За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили 4 крылатых ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БПЛА "Шахед-136", - добавили в Генштабе.
- 17 ноября из-за ночных обстрелов Никополя более 40 тыс. семей остались без воды, еще 6 тыс. - без электроэнергии, в городе повреждено 20 домов, более 10 хозяйственных построек, помещения колледжа, газопровод и линии электропередачи.
- Утром 17 ноября войска РФ обстреляли Днепр, власти информировали о нескольких ударах по инфраструктуре. Также вражеские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одесской области.
- В свою очередь, над столицей Украины ПВО сбила четыре ракеты и пять БПЛА Shahed, две из которых - над Киевским водохранилищем. В Киевской области также работала ПВО.
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