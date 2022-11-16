За сутки украинское войско отразило атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов
В течение 15 ноября Силы обороны противостояли враждебным наступательным действиям в Луганской и Донецкой областях, однако оккупанты стремятся продвинуться в направлении Бахмута, Авдеевки и Новопавловки
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 ноября.
Оккупанты пытаются сдержать действия украинских защитников, в том числе продолжают строить рубежи обороны на левом берегу Днепра. Однако войска РФ стремятся продвинуться на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
15 ноября ВСУ отразили атаки россиян вблизи Белогоровки, Курдюмовки, Новокалинового, Веселого, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Новомихайловки и Времевки Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела изменений, на других враг производил обстрелы:
- на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в направлении Краснополья, Рыжевка, Кондратовка и Славгород Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по городам и селам Волчанск, Каменка, Старица, Стрелка, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии враг обстреливал Берестово, Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Терны, Площадку, Кисловку, Макеевку, Заречное, Белогоровку и Спорное;
- на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии оккупанты били по Соледару, Андреевке, Бахмуту, Бахмутскому, Курдюмовке, Озаряновке, Зеленополье, Яковловке, Нью-Йорку и Опросному;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, стреляли по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;
- на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов войска РФ обстреливали Богоявленку, Великую Новоселку, Времивку, Угледар, Павловку, Пречистовку;
- на Запорожском направлении – из танков и артиллерии производились обстрелы по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;
- на Херсонском направлении – по всему спектру артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.
Напомним, за 15 ноября ВСУ нанесли по врагу 14 ударов, под поражением живая сила, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов оккупантов. Во время вчерашней масштабной ракетной атаки РФ Силы обороны сбили 77 крылатых ракет, 10 "шахедов" и "орион", всего было запущено около 90 ракет и более 10 БПЛА.
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