За сутки украинское ПВО уничтожило 3 самолета, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов и 4 крылатых ракет оккупантов

Об этом сообщает официальный Facebook Воздушных сил ВСУ.



"Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха", - говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.



9 апреля украинское ПВО уничтожило три самолета, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов и четыре крылатых ракеты.





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