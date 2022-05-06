За сутки украинское ПВО сбило 15 воздушных целей РФ: среди них 1 истребитель

Оперативную информацию сообщил официальный Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.



"Боевая авиация противника и дальше действует на расстоянии, не входя в контролируемое ВСУ воздушное пространство. 5 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено по меньшей мере 15 воздушных целей: 14 – беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30см" , – говорится в сообщении.



Вражеский самолет был сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.



"Орлан-10" сбивают всеми доступными средствами – зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", - отмечают в отчете.



В течение суток 5 мая истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и вражеским складам боеприпасов.





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