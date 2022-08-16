Об этом говорилось на брифинге Воздушных сил ВСУ .

"Три вертолета Ка-52 за минувшие двое суток были уничтожены силами противовоздушной обороны, как сухопутных войск, так и воздушных. Кроме того, продолжают наши подразделения зенитно-ракетных войск уничтожать беспилотные летательные аппараты. Также вчера за сутки было два "Орлана" уничтожено. Также одна авиационная крылатая ракета Х-59, которую запускают самолеты тактической авиации России. Наша авиация продолжает патрулировать воздушное пространство внутри страны", - сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украинские защитники 15 августа нанесли авиаудары по армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.

"Более 10 авиационных ударов было нанесено по оккупационным войскам на разных стратегических направлениях - это и Восток, и Юг нашей страны на оккупированной территории. Поражены реактивные системы залпового огня, танковые колонны, живая сила, бронированная техника противника, также боевые составы с горюче-смазочными материалами и боеприпасами", - добавил Игнат.

С начала полномасштабного вторжения и до 16 августа Россия потеряла около 43 900 военных, 1880 танков, 4152 бронированных машин и 196 вертолетов.

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