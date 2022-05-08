За сутки украинские воздушные силы уничтожили 1 вертолет, 11 беспилотников: РФ выпустила по Украине 10 вражеских ракет
В субботу, 7 мая, Противовоздушная оборона Украины уничтожила 1 вертолет, 11 беспилотников и 2 крылатые ракеты РФ
Оперативную информацию сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Рашисты наносят ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, или Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона. Противник выпустил по целям в Украине около 10 крылатых ракет", - отметили в ВСУ.
Всего за сутки 7 мая поражено 14 воздушных целей РФ: 1 вертолет, 11 БПЛА ОТР и 2 крылатые ракеты.
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