За сутки украинские военные уничтожили три российских вертолета, самолет и 26 боевых бронемашин
За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 68 420 военных, 248 вертолетов, 271 самолет и 5321 боевую бронемашину
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке .Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 68 420 (+480) солдат
- танков – 2611 (+21) ед.
- боевых бронированных машин – 5321 (+26) ед.
- артиллерийских систем – 1674 (+1) ед.
- реактивных систем залпового огня – 377 (+2) ед.
- средств ПВО – 190 (+1) ед.
- самолетов – 271 (+1) ед.
- вертолетов - 248 (+3) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1372 (+2) ед.
- крылатых ракет – 350 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4054 (+10) ед.
- специальной техники – 149 (+0) ед.
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