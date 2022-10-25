Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке . Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 68 420 (+480) солдат

танков – 2611 (+21) ед.

боевых бронированных машин – 5321 (+26) ед.

артиллерийских систем – 1674 (+1) ед.

реактивных систем залпового огня – 377 (+2) ед.

средств ПВО – 190 (+1) ед.

самолетов – 271 (+1) ед.

вертолетов - 248 (+3) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1372 (+2) ед.

крылатых ракет – 350 (+0) ед.

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4054 (+10) ед.

специальной техники – 149 (+0) ед.