За сутки украинские военные уничтожили БПЛА, четыре самолета и две крылатые ракеты оккупантов
30 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили четыре российских самолета, две крылатые ракеты и один БПЛА
Об этом заявило Командование ПС ВСУ .
За 29 и 30 марта россияне сменили тактику и сосредоточили ведение боевых действий в воздухе на Востоке Украины.
"Во время авианалетов на Харьковщине от огня наших зенитных ракетных подразделений рашисты потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА. Также есть сведения об сбитии двух крылатых ракет врага на разных направлениях", - отметили в командовании ПС ВСУ .
Понеся значительные потери накануне, окупанты избегают прямого контакта с истребителями ВСУ и пытаются не заходить в зону действия украинского ПВО.
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