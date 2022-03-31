За сутки украинские военные уничтожили БПЛА, четыре самолета и две крылатые ракеты оккупантов

Об этом заявило Командование ПС ВСУ .



За 29 и 30 марта россияне сменили тактику и сосредоточили ведение боевых действий в воздухе на Востоке Украины.



"Во время авианалетов на Харьковщине от огня наших зенитных ракетных подразделений рашисты потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА. Также есть сведения об сбитии двух крылатых ракет врага на разных направлениях", - отметили в командовании ПС ВСУ .



Понеся значительные потери накануне, окупанты избегают прямого контакта с истребителями ВСУ и пытаются не заходить в зону действия украинского ПВО.

Напомним, 30 марта на Слобожанщине ВСУ сбили 3 самолета-истребителя и беспилотный летательный аппарат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb