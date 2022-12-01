За сутки украинские военные уничтожили 560 оккупантов, танк и 2 артиллерийских системы
С 24 февраля ВСУ ликвидировали 89 440 оккупантов, уничтожили 2915 танков и 1904 артиллерийские системы
Об этом отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
С начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника примерно составили:
- личного состава – около 89 440 (+560) человек ликвидировано
- танков ‒ 2915 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 5877 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 1904 (+2) ед.
- РСЗО – 395 (+0) ед.
- средства ПВО – 210 (+0) ед.
- самолетов – 280 (+0) ед.
- вертолетов – 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0)
- крылатые ракеты ‒ 531 (+0)
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) ед.
- специальная техника ‒ 163 (+0)
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!" - подчеркивают в Генштабе.
- Напомним, в среду, 30 ноября, украинская артиллерия ударила по важному объекту российских оккупантов.
- В свою очередь, российский агрессор готовится досрочно завершить обучение курсантов , чтобы те компенсировали потери РФ на войне в Украине.
- В период с 28 по 29 ноября украинские защитники нанесли удачный удар по оккупантам в Запорожской области: они потеряли около 100 человек ранеными.
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