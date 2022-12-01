Об этом отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

С начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника примерно составили:

личного состава – около 89 440 (+560) человек ликвидировано

танков ‒ 2915 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 5877 (+5) ед.

артиллерийских систем – 1904 (+2) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 210 (+0) ед.

самолетов – 280 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0)

крылатые ракеты ‒ 531 (+0)

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) ед.

специальная техника ‒ 163 (+0)

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!" - подчеркивают в Генштабе.

Напомним, в среду, 30 ноября, украинская артиллерия ударила по важному объекту российских оккупантов.

В свою очередь, российский агрессор готовится досрочно завершить обучение курсантов , чтобы те компенсировали потери РФ на войне в Украине.

В период с 28 по 29 ноября украинские защитники нанесли удачный удар по оккупантам в Запорожской области: они потеряли около 100 человек ранеными.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb