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За сутки украинские силы уничтожили 12 "калибров" и 4 "шахеда" врага, - Генштаб

6 августа, 2023 воскресенье
07:04
Война с Россией

В течение суток 5 августа украинские военные уничтожили 12 российских ракет "калибр" и 4 ударных дрона типа "Shahed", выпущенных по территории Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов по Украине. Зенитным ракетным подразделениям и авиации Воздушных Сил удалось уничтожить 12 ракет "калибр". Кроме того, враг нанес 62 удара с использованием авиации. В частности, применил 4 ударных дрона Shahed. Все воздушные цели противника удалось уничтожить.

Также оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Более 30 боевых столкновений произошло на фронте: ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационных ударов в районах Одноробовка, Стрелка, Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Бобиловка, Студенок, Мирополье, Грабовское Сумской области и Караическое, Бударки и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары возле Кисловки и Крахмального. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

В Лиманском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское и Белогоровка на Луганщине и Торске, Серебрянка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районе Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Клещиевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Тихоновка, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары в районе Новокалинового Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Орловка, Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Враг осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Нанес авиационные удары в районах Павловка, Золотая Нива и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.

На Запорожском направлении враг, совершая авиационные удары, вел бесполезные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Щербаки, Малые Щербаки, Пятихатки, Степногорск и Червоноднепровка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Ивановка, Днепровское, Белозерка, Кизомис, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

  • Вечером субботы, 5 августа, российские террористы активизировались в Черном море, а в небо взлетели бомбардировщики Ту-95. Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами". Подробнее читайте по ссылке .
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