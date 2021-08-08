За сутки украинские пожарные спасли 2 села в Греции
В течение 7 августе сводный отряд ГСЧС Украины численностью 100 человек на территории периферии "Спатару" в Греции ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м
Об этом сегодня, 8 августа 2021 года, сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .
Спасены два населенных пункта - село Спатару и село Метохи.
Речь идет о 27 жилых домах, 1 культовом сооружении, 33 хозяйственных постройкиах, 1 зернохранилище, 1 приюте для собак, 54 ульях и стаде овец.
Спасательная операция с участием украинцев продолжается.
- Напомним, 6 августа Украина отправила 100 спасателей для борьбы с пожарами в Греции.
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