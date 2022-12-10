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Главная война с Россией За сутки украинские подразделения поразили 7 пунктов управления врага, - Генштаб

За сутки украинские подразделения поразили 7 пунктов управления врага, - Генштаб

10 декабря, 2022 суббота
20:15
война с Россией

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 7 пунктов управления, 6 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в субботу, 10 декабря.

"Подтверждено поражение района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация о ликвидированных уточняется", - говорится в сообщении.

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Также добавляется, что с целью противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области производится рассылка СМС-сообщений абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.

На блокпостах вокруг города Бердянск ужесточены контрдиверсионные мероприятия, возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск, проверки гражданских лиц стали проводить более тщательно. Людей без местной регистрации не пропускают в город.

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военные силы Украины
потери окуппантов
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