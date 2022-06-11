За сутки украинские пиротехники обезвредили 169 взрывоопасных предметов

Об этом сообщило МВД в телеграмме.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 104 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 169 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 1 тыс. 91 га", - отметили в министерстве.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины спасатели обезвредили 134 548 взрывоопасных предметов, в том числе 1988 авиабомб. Была обследована территория площадью 37 568 га.

"Заметили подозрительный предмет - сообщайте по номеру 101 или 102", - призвали в МВД.

По состоянию на 10 июня пиротехники изъяли взрывоопасные предметы в 370 городах и селах Украины.

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