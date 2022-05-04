За сутки украинская ПВО сбила 8 ракет и 7 БПЛА россиян

Оперативную информацию сообщил официальный Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.



Вечером 3 мая стратегические бомбардировщики России нанесли ракетный удар по Украине из Каспийского региона.



Ориентировочно было выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств были нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.



По предварительным данным за сутки 3 мая ПВО сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.



"Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не входят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство. Авиация Воздушных Сил в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе", - отметили в ВСУ.





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