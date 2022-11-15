Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 ноября.

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар по врагу. Под поражение оказались 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

За сутки Силы обороны Украины сбили два БПЛА типа "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили три пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и 2 боеприпаса российских оккупантов.

Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлит". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.

А в ОК "Юг" рассказали, что 13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 40 рашистов и 7 единиц автобронетехники.

В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили боеприпасы и около 40 российских оккупантов.

Украинские защитники 14 ноября за один час уничтожили два вражеских беспилотника. В тот же день Вооруженные Силы Украины уничтожили во временно оккупированной Горловке 2 российских пушки и 7 грузовиков, 15 захватчиков ранены, окончательные последствия уточняются.

В населенном пункте Миловатка Сватовской общины Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск.

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