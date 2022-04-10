За сутки спасатели изъяли и обезвредили почти 3 тысячи взрывоопасных предметов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 142 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 2 790 взрывоопасных предметов, в том числе 481 авиационная бомба, обследована территория площадью 358,46 га", - говорится в сообщении.



Чаще всего пиротехнические подразделения работали в следующих областях:

Харьковской – 2199,

Николаевской – 1062,

Донецкой – 279,

Киевской – 464,

Сумской – 204.

Напомним, 8 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что область свободна от российских военных. Украинцам советуют не беспокоиться, если слышат взрывы, ведь это работают спасатели и взрывотехники.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения России уже обезвредили 46 275 взрывоопасных предметов и 417 килограммов взрывчатого вещества, в том числе 1 925 авиационных бомб. Спасатели обследовали территорию площадью 6 533 гектара.В ГСЧС напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу следует сообщать об этом спасателям по номеру телефона – 101.