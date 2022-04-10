За сутки спасатели изъяли и обезвредили почти 3 тысячи взрывоопасных предметов
За прошедшие сутки, 9 апреля, украинские пиротехники изъяли и обезвредили 2 790 взрывоопасных предметов, в том числе 481 авиационную бомбу
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 142 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 2 790 взрывоопасных предметов, в том числе 481 авиационная бомба, обследована территория площадью 358,46 га", - говорится в сообщении.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали в следующих областях:
- Харьковской – 2199,
- Николаевской – 1062,
- Донецкой – 279,
- Киевской – 464,
- Сумской – 204.
В ГСЧС напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу следует сообщать об этом спасателям по номеру телефона – 101.
- Напомним, 8 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что область свободна от российских военных. Украинцам советуют не беспокоиться, если слышат взрывы, ведь это работают спасатели и взрывотехники.
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