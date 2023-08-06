За сутки силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей России
С вечера 5 августа до утра 6 августа оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими БПЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 57 враждебных целей в воздухе
Об этом информируют в воздушных силах ВСУ.
Там отмечают, что в первой волне атаки вечером 5 августа россияне применили 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". Противовоздушная оборона уничтожила 12 из 14 "Калибров". Информацию о "Кинжалах" в ПС пока не обнародовали.
Кроме того, в ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БПЛА Shahed с юго-восточного направления, также выпустил "Калибры" из акватории Черного моря и крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.
Силами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих ВСУ уничтожены все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" второй волны и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования 101/Х555.
Всего за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6 августа 2023 г. противник применил 70 средств воздушного нападения.
Противовоздушная оборона уничтожила:
- 13 крылатых ракет "Калибр";
- 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Фото: ПС ВСУ / Телеграмм
- Вечером субботы, 5 августа, российские террористы активизировались в Черном море, а в небо взлетели бомбардировщики Ту-95. Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами" Подробнее читайте по ссылке .
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