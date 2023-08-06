Об этом информируют в воздушных силах ВСУ.

Там отмечают, что в первой волне атаки вечером 5 августа россияне применили 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". Противовоздушная оборона уничтожила 12 из 14 "Калибров". Информацию о "Кинжалах" в ПС пока не обнародовали.

Кроме того, в ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БПЛА Shahed с юго-восточного направления, также выпустил "Калибры" из акватории Черного моря и крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих ВСУ уничтожены все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" второй волны и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования 101/Х555.

Всего за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6 августа 2023 г. противник применил 70 средств воздушного нападения.

Противовоздушная оборона уничтожила:

13 крылатых ракет "Калибр";

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

27 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Фото: ПС ВСУ / Телеграмм