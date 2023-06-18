За сутки силы ПВО уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 и 12 дронов
В ночь на 18 июня Воздушными силами ВСУ были уничтожены два ударных вертолета Ка-52, четыре иранских дрона Shahed-136/131, 7 разведывательных БПЛА и один "Ланцет"
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
"За прошедшие сутки 17 июня и начало текущих суток 18 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131", один - "Ланцет"", - говорится в сообщении .
Отмечается, что также противовоздушной обороной Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
Авиация Воздушных сил ВС Украины совершила десятки вылетов авиации на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов.
- 16 июня Воздушные силы решили самостоятельно сообщать об угрозах онлайн в официальном Telegram-канале. после публикации некоторых пабликов важных деталей передвижения российских дронов или полетов ракет по Украине.
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