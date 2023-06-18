За сутки силы ПВО уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 и 12 дронов

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"За прошедшие сутки 17 июня и начало текущих суток 18 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131", один - "Ланцет"", - говорится в сообщении .

Отмечается, что также противовоздушной обороной Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Авиация Воздушных сил ВС Украины совершила десятки вылетов авиации на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов.