Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Российские оккупанты 56 раз атаковали Херсонщину, выпустив более 330 снарядов", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что рашисты били по мирным населенным пунктам области из минометов, реактивных систем, артиллерии, танков и дронов.

Российские войска дважды обстреляли жилые кварталы Херсона. Снаряды врага попали в частные и многоквартирные дома украинцев.

12 марта в результате ударов рашистов один человек получил ранение.