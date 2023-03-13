За сутки российские войска выпустили более 330 снарядов по Херсонщине: под огонь попали дома в облцентре, есть пострадавший
За прошедшие сутки 12 марта российские войска дважды обстреляли жилые кварталы Херсона. В общей сложности по области выпустили по меньшей мере 330 снарядов, есть раненый
Об этом информирует Херсонская ОВА .
"Российские оккупанты 56 раз атаковали Херсонщину, выпустив более 330 снарядов", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что рашисты били по мирным населенным пунктам области из минометов, реактивных систем, артиллерии, танков и дронов.
Российские войска дважды обстреляли жилые кварталы Херсона. Снаряды врага попали в частные и многоквартирные дома украинцев.
12 марта в результате ударов рашистов один человек получил ранение.
- 11 марта российская армия 29 раз обстреливала Херсонскую область, в областном центре повреждено предприятие, частные и многоквартирные дома.
- В Генштабе рассказали , что на временно оккупированной части Херсона россияне пытаются перепродавать похищенные в других населенных пунктах гаджеты и бытовую технику местным жителям.
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