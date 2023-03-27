За сутки российские войска в Украине убили трех человек, пятеро ранены
По состоянию на 09:00 27 марта известно, что вчера в результате действий армии России на территории Украины погибли три мирных жителя, пятеро получили ранения
Об этом информируют в Military Media Center .
"За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 7 областей Украины", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что враг гнал по мирным населенным пунктам из минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов С-300 и тактической авиации.
В общей сложности зафиксированы обстрелы 73 населенных пунктов, подтверждено поражение 15 объектов инфраструктуры.
Предварительно погибли 3 украинца и 5 ранены.
- За воскресенье, 26 марта, российская армия обстреляла Херсонщину 20 раз: четыре человека ранены.
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