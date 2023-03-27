Об этом информируют в Military Media Center .

"За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 7 областей Украины", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что враг гнал по мирным населенным пунктам из минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов С-300 и тактической авиации.

В общей сложности зафиксированы обстрелы 73 населенных пунктов, подтверждено поражение 15 объектов инфраструктуры.

Предварительно погибли 3 украинца и 5 ранены.