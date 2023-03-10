За сутки российские войска убили мирного жителя Донбасса, двое ранены
В четверг, 9 марта, в результате действий армии России на территории Донецкой области один мирный житель погиб, двое получили ранения
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
9 марта россияне убили украинца, жившего в селе Волченко Марьинского района Донецкой области.
Также в городе Константиновка ранения получил мирный житель, еще один человек получил повреждения в Авдеевке.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.
Всего с начала полномасштабного вторжения России на территории Донбасса погибли 1403 жителя, по меньшей мере 3144 были ранены.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.
- В течение суток 8 марта от действий российских захватчиков погибли двое жителей Донбасса, еще четыре человека получили ранения.
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