Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

9 марта россияне убили украинца, жившего в селе Волченко Марьинского района Донецкой области.

Также в городе Константиновка ранения получил мирный житель, еще один человек получил повреждения в Авдеевке.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения России на территории Донбасса погибли 1403 жителя, по меньшей мере 3144 были ранены.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.