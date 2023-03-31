За сутки российские войска убили мирного жителя Бахмута, в области ранены 6 человек
В четверг, 30 марта, в результате действий армии России на территории Донецкой области погиб один человек, шестеро получили ранения различной степени тяжести
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
За 30 марта россияне убили мирного жителя города Бахмут, пятеро получили поражение.
Также пострадал человек в Константиновке.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территории Донецкой области погибли 1438 украинцев и 3313 получили ранения различной степени тяжести.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.
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