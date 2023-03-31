Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

За 30 марта россияне убили мирного жителя города Бахмут, пятеро получили поражение.

Также пострадал человек в Константиновке.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территории Донецкой области погибли 1438 украинцев и 3313 получили ранения различной степени тяжести.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.