Об этом сообщили в telegram-канале МВД Украины.

За сутки российские войска накрыли огнем 17 населенных пунктов: Авдеевку, Угледар, Бахмут, Краматорск, Николаевку, Большую Новоселку, Красногоровку, Славянск, Железное, Каменку, Водяное, Ивановское, Курдюмовку, Яснобродовку, Карловку, Первомайское и Нью-Йорк.

"Враг разрушил и повредил 52 гражданских объекта - 37 жилых домов, больницу, амбулаторию, автовокзал в Славянске, железнодорожную инфраструктуру, коксохимический завод и т.д.", - сообщает Министерство внутренних дел Украины.

На месте каждого удара работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 29 июля россияне обстреляли Славянск, ранили человека, повредили 21 дом, 3 развлекательных центра.

По состоянию на 29 июля известно, что украинские военные отразили штурм РФ на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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