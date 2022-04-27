За сутки российская армия убила троих мирных жителей в Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



Еще шестеро получили ранения



"За 26 апреля россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Лимане, Нью-Йорке и Майском. Еще шестеро получили ранения. Удалось уточнить информацию об 1 раненом в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - говорится в отчете Кириленко.

В воскресенье, 24 апреля, в результате российских обстрелов в Очеретинской общине в Донецкой области погибли девочки 5 и 14 лет.

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