За сутки российская армия убила троих мирных жителей в Донецкой области
За сутки 26 апреля россияне убили троих мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Еще шестеро получили ранения
"За 26 апреля россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Лимане, Нью-Йорке и Майском. Еще шестеро получили ранения. Удалось уточнить информацию об 1 раненом в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - говорится в отчете Кириленко.
- В воскресенье, 24 апреля, в результате российских обстрелов в Очеретинской общине в Донецкой области погибли девочки 5 и 14 лет.
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