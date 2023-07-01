Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки враг 8 раз обстрелял Новгород-Сиверский и Корбковский районы региона из минометов и артиллерии. Пострадавших и разрушений нет.

Сумщина: вчера в течение дня противник 14 раз обстрелял приграничье, зафиксированы 94 взрыва. Под обстрелами оказались Белопольская, Эсманская, Юнаковская, Новослободская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Путивльская, Зноб-Новгородская Громады.

Хотинская громада попала под танковый обстрел, в результате чего ранения получил 17-летний юноша. Ему на месте была оказана медицинская помощь. Также в результате обстрела было повреждено складское помещение агрофирмы.

Ночью и утром 1 июля враг также совершил обстрелы Хотинской и Краснопольской громад. Зафиксированы 6 взрывов. Пострадавших и разрушений нет.

Запорожская область: за сутки враг совершили 54 обстрела по 18 населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. Рссияне трижды ударили по Орехову и Преображенке, совершили 8 ударов с реактивных систем залпового огня по Левадному, Новодаровке, Ольговскому, Чаривному и Червоному. Также 43 артобстрела пришлось по Новоивановке, Гуляйполю, Орехову, Зализнычному, Левадному, Малой Токмачке, Полтавке, Белогорью, Лобковому, Приютному и другим прифронтовым селам.

В результате обстрелов повреждены 26 жилых и хозяйственных объектов. Пострадавших нет.

Днепропетровщина: ночью враг нанес удар из тяжелой артиллерии по Марганецкой громадеНикопольского района. Разрушений и пострадавших нет.

Харьковщина: под минометным огнем оказались населенные пункты Гатище и Огирцево Чугуевского района, а также Дворичанское Купянского района. Также на Купянском направлении враг нанес авиаудары по районам Кисловки, Котляровки и Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголовка, Дворична, Масютовка, Купянск и Кисловка.

Кроме того, в поселке Синьковка Купянского района в результате артобстрела получил ранение 57-летний мужчина, его состояние средней тяжести.

Луганщина: за прошедшие сутки враг нанес очередные удары с воздуха по Невскому и Белогоровке. Артиллерийские обстрелы подверглись Белогоровке и Диброву. Всего за сутки враг совершил 111 обстрелов региона: он выпустил по Луганщине 539 снарядов.

Также россияне пытались атаковать в сторону Новоселовского, но все попытки оказались неудачными. Враг продолжает активность в Серебрянском лесничестве, там его тоже остановили.

Донетчина: за прошедшие сутки под обстрелами оказались Константиновка, Часов Яр, Авдеевка, Северск, Торецк, Очеретино, Шевченко, Острое, Сергеевка, Николаевка, Новодмитровка, Новоукраинка, Щербиновка. В результате вражеских ударов поврежден 31 жилой дом, магазин, складское помещение, водопровод, газопровод, ЛЭП, школа. Также за сутки в регионе от рук россиян погибли три человека, 10 получили ранения.

Николаевщина: за минувшие сутки россияне из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады. Днем также были зафиксированы обстрелы по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за прошедшие сутки враг 82 раза обстрелял Херсонщину, он выпустил по региону 445 снарядов. Из них по городу Херсон – 1 минометный обстрел (выпущено 5 снарядов). Также были обстреляны 26 населенных пунктов области. В результате вражеских ударов пострадали пять человек. Среди них:

72-летняя женщина, получившая травмы в результате обстрела жилого квартала Херсона;

70-летний мужчина, получивший травмы в результате обстрела села Михайловка Новоалександровской громады;

6-летний мальчик, у которого диагностировали ранение ноги средней степени тяжести;

79-летний мужчина и 42-летняя женщина.

Всех раненых госпитализировали.