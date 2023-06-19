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За сутки российская армия обстреляла 9 областей: 3 человека погибли, 10 пострадали. Ситуация в регионах

19 июня, 2023 понедельник
10:38
Война с Россией

За минувшие сутки российская армия обстреляла 9 областей Украины, в результате чего три человека погибли и десять получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 20 обстрелов по Белопольскому, Краснопольскому, Миропольскому, Юнаковскому, Середино-Будскому, Шалыгинскому, Глуховскому, Дружбовскому, Зноб-Новгородскому, Новослободскому, Великописаревскому общинам.

Также вчера на протяжении для россияне совершили 33 обстрела пограничья. Обстрелы потерпели Николаевская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская общины.


В Великописаревской общине ранения получили два человека. В результате обстрела повреждены частные жилищные домовладения. В Ворожбянской общине повреждены два многоквартирных жилых дома.
В Белопольской общине поврежден многоквартирный жилой дом и хозяйственное помещение, автомобиль и телебашню. В результате еще одного артобстрела погибли два человека - взрослый человек и ребенок (отец и сын).

Запорожская область : За сутки россияне нанесли 105 ударов по 22 городам и селам: дважды били из авиации по Орехову и Левадному, атаковали с БПЛА Малиновку, нанесли 9 ударов с РСЗО по Гуляйполю, Новодаровке, Новоселовке, Гуляйпольскому, Каменец-Подольскому , осуществили 92 артиллерийских обстрела Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Егоровки, Темировки, Белогорья, Волшебного, Степного.

В настоящее время зафиксировано разрушение 14 гражданских объектов. Ранения получили трое: два человека в Преображенке и один в Орехове.

Днепропетровщина : ночью под огнем артиллерии снова оказался Никополь. Повреждено коммунальное предприятие, 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, две линии электропередач. Прошло без погибших и пострадавших.

Харьковщина : враг из минометов обстрелял село Липцы Харьковского района, в результате чего получил ранение 35-летний гражданский мужчина.
В Волчанске в результате обстрела повреждена линия электропередач, дом и придомовые сооружения.
В результате артиллерийского обстрела села Первомайское Изюмского района ранение получил 65-летний мужчина.
Также в селе Токаревка местный житель наступил на мину типа "Лепесток", сейчас он госпитализирован с ранением.

Луганщина : за прошедшие сутки оккупанты вновь открыли огонь по Невскому. Били прямо по жилой застройке. Зафиксированные попадания по четырем домам, к счастью, к моменту обстрела оказались пустыми - пострадавшие отсутствуют.

По Белогоровке россияне нанесли авиационный удар. Артиллерийскую атаку, кроме Невского и Белогоровки, подверглась Стельмаховка.

Донетчина : за прошедшие сутки рашисты совершили 15 обстрелов. Пострадали населенные пункты Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, Большая Новоселка, Нелиповка, Нью-Йорк, села Богоявленка, Ласточкино, Мемрик, Нетайлово, Соловьево. В сутки один погибший и один раненый.

Одещина : ночью армия РФ атаковала область крылатыми ракетами морского базирования, выпущенными из акватории Черного моря, из подводного ракетоносителя. Все 4 ракеты уничтожены на подлете.

Николаевщина : враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина : противник попал в районы 17 населенных пунктов области: Садовое, Ольговка, Берислав, Казацкое, Молодежное, Томарино, Бургунка, Днепровское, Янтарное, Кизомис, Софиевка, Саги, Ромашково, Берегово, Разлив, Ивановка, Одрадокамья. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

  • В ночь на понедельник, 19 июня, российское войско атаковало Одессу. Воздушные силы ВСУ ПВО сбили 4 ракеты типа "калибр".
  • Также за минувшую ночь противовоздушная оборона уничтожила четырех беспилотников в небе над Днепропетровщиной.
Украина
Луганщина
Одещина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Донетчина
Запорожская область
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