Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Хмельнитчина : этой ночью 6 дронов-камикадзе уничтожены силами ПВО. Обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области. Пострадавших и погибших нет.

Черниговщина : за сутки россияне совершили 10 обстрелов из минометов, артиллерии, били неуправляемыми авиационными ракетами с вертолетов по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. В результате обстрела в селе Семеновской общины горел жилой дом и хозяйственные постройки. Также в общине несколько деревень остались без электроснабжения, продолжаются ремонтные работы.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничья, обстреляли 7 территориальных общин: Сумской район - Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская; Шосткинский район – Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская. Предварительно – без последствий.

Запорожская область : за последние сутки враг совершил 87 обстрелов 18 населенных пунктов области: ракетный удар по Камышевасу, трижды атаковал Левадное с БПЛА, совершил 6 ударов с РСЗО по Левадному, Новодаровке, Лобковому, Степному и 77 артиллерийских обстрелов. Темировцы, Новоандреевке, Гуляйпольском, Волшебном, Железнодорожном, Пятихатках и других прифронтовых селах.

Во время вечерней атаки в Преображенке травмы получили четыре местных жителя. Их оперативно доставили в медицинское учреждение.

Днепропетровщина : вчера в течение дня армия РФ четырежды обстреляла Никопольщину. Выпустили из тяжелой артиллерии более двух десятков снарядов, сбросили боеприпас из БПЛА. В результате пострадал 74-летний мужчина.



Также вечером враг дважды ударил по Марганецкому обществу Никопольского района. Атаковал с тяжелой артиллерии и беспилотника. Люди уцелели.

Харьковщина : сегодня ночью противник обстреливал Волчанск Чугуевского района. В городе полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно – без жертв.



Также вчера в результате обстрела Волчанска повреждены по меньшей мере 7 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранена и была госпитализирована женщина 58 лет.

В результате обстрелов в селах Ольховатка, Анискино и поселке Большой Бурлук Купянского района повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, обошлось без раненых.

Луганщина : вчера кафиры сосредоточили штурмовые усилия на участке близ Кременной, пытаясь продвинуться в сторону населенных пунктов Донетчины. Под огнем противника остаются наши освобожденные населенные пункты – Белогоровка, Стельмаховка и Невское. За сутки противник совершил 99 обстрелов.

Донетчина : в сутки - двое погибших, один ранен. Под огнем рашистов были населены пункты: Авдеевка, Дружба, Курахово, Бердичи, Молочарка, Новый Комар, Константиновка, Щербиновка, Северное, Константиновка. Повреждены 10 жилых домов, гражданский автомобиль, гараж, хозяйственная постройка.

Николаевщина : вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 72 обстрела, из них по Херсону - 3 артиллерийских обстрела.

Рашисты попали в районы 28 населенных пунктов области.

Вчера утром оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты. Из-за обстрела погиб 27-летний мужчина. Под вражеские удары также попала бригада "скорой", которая направлялась на помощь херсонцам. Медицинские работники не пострадали.

Россияне также обстреляли спасателей в Херсоне, расчищавших ил. В результате артобстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще 8 - ранены.