Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки враг четыре раза обстрелял регион. В частности, ударил из артиллерии и минометов по Семеновской, Сновской и

Новгород-Северской общинах. Обошлось без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне обстреляли семь населенных пунктов в Краснопольской, Хотинской, Миропольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Новослободской общинах. Предварительно – без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры. Вчера в течение дня враг осуществил обстрел еще 17 населенных пунктов в десяти территориальных общинах области, в результате чего повреждены домохозяйство и ЛЭП.

Днепропетровщина: под вечер оккупационная армия ударила по Великомихайловской общине Синельниковского района и попала по пшеничным полям. Там произошел пожар, огонь охватил почти 5 га. Спасатели потушили возгорание. Также минувшей ночью по той же общине произошел ракетный удар. Враг попал в складское помещение. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Запорожская область: за минувшие сутки военные РФ нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам региона. В результате обстрела Орехового ранены мужчины 50 и 55 лет. Их доставили в больницу. Также поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных построек и инфраструктуры.

Харьковщина: минувшей ночью по городу Первомайский Лозовского района враг нанес удары БПЛА. Повреждено здание склада, произошел пожар, который впоследствии был ликвидирован. Прошло без пострадавших. В результате обстрела села Подолы Купянского района возник пожар в хвойном лесу. Горела хвойная подстилка на площади 1000 м2. Кроме этого, вчера враг из РСЗО обстрелял Купянск, а из танков пгт Казачья Лопань Харьковского района и Вильча Чугуевского района, повреждены частные дома и линия электропередач.

Луганщина : за сутки противник совершил 159 обстрелов региона. Вчера бил по Новоселовскому и Белогоровке. Невское обстреляно из артиллерии.

Донеччина : рашисты совершили 15 обстрелов по Авдеевке, Северскому, Торецкому, Часовому Яру, пгт Большая Новоселка, Курдюмовка, селах Клещиевка, Комар, Соловьево. В результате обстрелов 2 человека погибли, еще 2 получили ранения. Также повреждены 7 жилых домов, ЛЭП, цех шахты.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 55 обстрелов, из них 2 по Херсону, попал в районы 26 населенных пунктов области и территорию ООО "Нибулон" в селе Казацкое. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 3 - получили ранения.